Napoli, i tifosi provano a trattenere Mertens: #MeritiamoUnFinaleDiverso

CAMPAGNA SOCIAL

Un finale diverso. È questo che chiedono a Dries Mertens i tifosi del Napoli, che, spaventati dalle voci di mercato che vogliono il belga in partenza per Milano sponda Inter, hanno lanciato una vera e propria campagna social per convincere il miglior marcatore della storia azzurra (121 gol) a restare in azzurro con l'hashtag #MeritiamoUnFinaleDiverso. Una dimostrazione d'affetto per 'Ciro', come è soprannominato dai suoi tifosi, che sembra aver colpito l'attaccante, che ha messo like ad un post sulla pagina “unicapassione1926” riaccendendo le speranze dei napoletani. Colpo Inter: Mertens a un passo

Speranze che però si scontrano con le difficoltà nella trattativa per il rinnovo col presidente De Laurentiis, che avrebbe offerto al belga un biennale da 10 milioni netti (più bonus al momento della firma). La decisione finale però spetta al giocatore e da ambienti vicini agli azzurri non filtra ottimismo: Mertens si aspettava più garanzie dal club, nella prossima stagione vorrebbe giocare la Champions League e piano piano starebbe cedendo alla corte dell'Inter, che sarebbe pronta ad offrirgli un contratto più vantaggioso sia in termini economici sia per durata e dove ritroverebbe il compagno di nazionale Lukaku, che da settimane ormai sarebbe in pressing sull'amico.

D'altro canto però il legame di Mertens con la piazza di Napoli è molto forte e anche con Gattuso il frapporto è iniziato nel migliore dei modi. I tifosi lo amano e provano a convincerlo a restare toccando le corde dei sentimenti (“Sei uno di noi, non puoi andare via”, “Qui sei il re, sei a casa tua”), ma come detto la decisione finale spetta solo al belga. Prevarrà il cuore o la possibilità, a 33 anni, di firmare un ultimo ricco contratto con un club che giocherà la Champions?

Vedi anche Mercato Juve, è Milik il dopo Higuain

Vedi anche napoli Mercato: Napoli su Boga, ma c'è anche il Milan