Mercato: Napoli su Boga, ma c'è anche il Milan

RIVOLUZIONE OFFENSIVA

La rivoluzione 2020/21 del Napoli è iniziata con largo anticipo ma i colpi invernali Rrahmani-Petagna non sono i soli: Gattuso attende rinforzi sugli esterni offensivi viste le scontate partenze di Mertens (su cui spinge sempre l'Inter) e Callejon, che potrebbe far ritorno in Spagna. Il primo nome sul taccuino del ds Giuntoli è Jeremie Boga, profilo che piace molto pure al Milan.

Dopo una prima stagione comunque positiva, fu acquistato dal Chelsea nel 2018 per 3,5 milioni di euro, il 23enne francese (naturalizzato ivoriano) si è confermato anche quest'anno: prima dello stop 24 partite in campionato, quattro assist e otto gol, una confidenza con la porta che interessa Gattuso.

Il Sassuolo valuta il giocatore 20 milioni di euro, gli azzurri (che avevano contattato l'agente già a dicembre) sono davanti al Milan che ora sono anche distratti dalla questione Rangnick. In tutto questo da valutare anche la variabile Chelsea, che ha diritto di recompra sul giocatore per 16 milioni, ma che non sembra interessata a riprendere il giocatore.