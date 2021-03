Napoli, i 4 nomi per il dopo Gattuso: da Sarri a Juric

LA PANCHINA

Col tecnico calabrese si va verso il divorzio. In corsa anche Benitez e Spalletti

A Napoli sono in corso le prove di normalità. Almeno questo è quello che trapela perché Aurelio De Laurentiis ha intenzione di seguire la squadra a Milano, Torino e Roma per dare un segnale di vicinanza all'allenatore e alla squadra. Troppo importante questo momento della stagione per mettere in discussione il progetto tecnico di Rino Gattuso. Tutti insieme e tutti uniti verso la conquista, difficile, dell'Europa. lapresse

Il rinnovo di Ringhio sembrava lì a un passo con grande soddisfazione delle parti. Ma qualcosa è poi cambiato, il calo in campionato e l'addio all'Europa League hanno dato una spallata a tutto.

Per questo AdL è convinto a cambiare rotta, ma prima vorrebbe assicurarsi la Champions League che con il suo introito garantirebbe la tenuta economica del club.

Intanto si studiano le alternative per quanto riguarda la panchina appunto. I nomi sono 4 tra revival e nuove "proposte".

C'è sempre in piedi l'ipotesi Maurizio Sarri che conosce molto bene l'ambiente ed tornerebbe sempre volentieri. Certo, prima dovrà sciogliere il contratto in corso la Juventus così come dovrebbe fare Luciano Spalletti con l'Inter. Dai due toscani doc a Rafa Benitez rientrato dalla Cina e in attesa di una nuova sistemazione. Lui e De Laurentiis hanno da sempre una grande intesa.

Infine, la new entry Ivan Juric che col suo Hellas Verona ha mostrato una qualità invidiabile