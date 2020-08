Napoli, Giuntoli: "Osimhen diverso dalle nostre punte. Rinnovo Insigne, ne parleremo"

Cristiano Giuntoli dipinge il Napoli del futuro: "Con Osimhen abbiamo un attaccante diverso da quelli attualmente in rosa: ha sempre voglia di attaccare la linea avversaria ed aiuta la squadra in fase di non possesso". Per Insigne si parla di rinnovo: "Mancano ancora due anni di contratto ma Lorenzo è il nostro capitano, ci sarà modo di parlarne" le parole nell'intervista di Pietro Pinelli per Sportmediaset.