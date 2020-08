Napoli, Giuntoli ha il sì di Reguilon: il Real Madrid però non molla

AFFARE COMPLICATO

Doppia concorrenza inglese per il Napoli, interessato all'esterno spagnolo Sergio Reguilón. Secondo quanto riferisce AS, sul 23enne giocatore del Real Madrid in prestito quest'anno al Siviglia ci sarebbe la corte di Chelsea e Arsenal. Sarebbero proprio i Blues i favoriti, visto che Reguilón vorrebbe giocare la Champions League. Il Real Madrid chiede 25 milioni di euro, una cifra che sembra non convincere il Napoli. Il ds Giuntoli nel confermare l'interesse, ad una radio spagnola ha spiegato che il club azzurro sarebbe interessato ad un prestito.

Il dirigente azzurro da diversi giorni è in contatto con l'entourage del giocatore ottenendo diverse aperture a valutare il trasferimento nonostante la concorrenza di qualità in arrivo dalla Premier League. Il nodo resta comunque la parte economica da discutere con il Real Madrid. Se il Napoli propende per un prestito, la società spagnola ha già rispedito al mittente la proposta di un diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro. Il Real, infatti, vorrebbe l'obbligo di riscattare il giocatore a fine stagione, condizione che al momento non trova il favore di De Laurentiis per una cifra ritenuta troppo alta.

La società azzurra sta anche monitorando la situazione in casa Roma per due giocatori nel mirino di Gattuso per sostituire Callejon e Allan: Cengiz Under e Jordan Veretout. I giallorossi nei prossimi giorni dovranno fare diverse operazioni in uscita, ma se l'esterno turco è sulla lista dei cedibili, per il centrocampista il veto all'addio è stato dato da Fonseca.