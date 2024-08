Napoli, giovedì nuovo affondo col Chelsea per Lukaku

napoli

Manna a Londra per accelerare l'acquisto dell'attaccante belga. A centrocampo saranno due gli innesti. Neres ufficiale

Giovanni Manna, ds del Napoli, ci riprova: dopo il blitz dei giorni scorsi, è volato nuovamente in Inghilterra per stringere per Romelu Lukaku. Giovedì previsto nuovo contatto col Chelsea per l'attaccante belga, sarà un vertice a dir poco decisivo a meno di dieci giorni dalla fine del mercato. Dopo la prima offerta rifiutata dai Blues, Manna recapiterà un'altra proposta come fa sapere Il Mattino: saranno sempre 30 i milioni di euro messi sul tavolo, ma suddivisi in maniera differente. Ossia 10 per il prestito oneroso e 20 per l'obbligo di riscatto. Il Chelsea continua a puntare quota 40 milioni ma si inizia a respirare un'aria diversa tanto che le parti si aspettano di sbloccare la situazione proprio nel nuovo contatto previsto nelle prossime ore.

A centrocampo è già arrivato l'ok del Brighton per il centrocampista Gilmour. I Seagulls hanno già accettato i 15 milioni offerti, ma prima vogliono chiudere per il sostituto, già individuato. Trattasi di O'Riley del Celtic, corteggiato in Italia dall'Atalanta senza esito positivo. E McTominay? Lo scozzese piace, ma lo United si sta confermando un osso durissimo. I Red Devils non vogliono liberarsi a cuor leggero del centrocampista cresciuto in casa, e attendono che esca allo scoperto per trattare ufficialmente la cessione. In alternativa ecco spuntare Sofyan Amrabat, adesso alla Fiorentina, rientrato alla base dopo il prestito annuale proprio alla corte di Ten Hag. Naturalmente per realizzare due colpi a centrocampo, il ds Manna deve prima procedere con altre cessioni.

Intanto è ufficiale l'arrivo di Neres dal Benfica per 28 milioni di euro: al brasiliano, ex Ajax, saranno garantiti 3 milioni di euro a stagione come ingaggio.