Napoli, frenata per Conte: questione di...casting. Gasp in corsa, risale Italiano

IL BORSINO

L’allenatore salentino è stanco di aspettare: De Laurentiis valuta con attenzione altre piste

© Getty Images Antonio Conte e il Napoli sono più lontani. L’ex ct, obiettivo mai nascosto di De Laurentiis per far ripartire il nuovo ciclo azzurro, si sarebbe sfilato dalla corsa panchina infastidito dal casting in corso che ormai va avanti da settimane. Per Il Mattino non si tratterebbe di una rottura vera e propria, ma su questa pista è calato ormai il silenzio. Non a caso il patron si è mosso su altre piste: l’opzione Gasperini è da tenere in forte considerazione, con l’attuale tecnico dell’Atalanta che ha preso in seria considerazione l’ipotesi di sposare il progetto gli ex Campioni d’Italia.

Il contatto telefonico andato in scena nei giorni scorsi ha avuto esito positivo, e se ne saprà qualcosa in più dopo la finale di Europa League in programma mercoledì sera tra gli orobici e il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. Le alternative? C’è sempre Pioli, che attende di incontrare la dirigenza del Milan per i saluti definitivi. Resta da capire se riuscirà a svincolarsi immediatamente dai rossoneri per iniziare un nuovo progetto. Attenzione anche a Vincenzo Italiano, il cui addio alla Fiorentina è ormai certo. Le quotazioni dell’ex centrocampista, che andrebbe di corsa a Napoli, sembrano essere in leggera risalita. Per lui sarebbe già pronto un biennale per opzione per una terza stagione.