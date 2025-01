Napoli: Fazzini tentenna, sorpasso al Torino per Casadei. Danilo, possibile risoluzione con la Juve

Novità invece per la mediana, dove si registra il sorpasso sul Torino per Cesare Casadei, centrocampista ex Inter di proprietà del Chelsea, che il Napoli aveva già cercato di riportare in Italia nella sessione estiva del mercato. Si lavora per un'operazione a titolo definitivo. Sempre tutto fermo sul fronte Fazzini, conteso alla Lazio: De Laurentiis ha un accordo con l'Empoli per 14 milioni bonus compresi ma il giocatore preferirebbe trasferirsi nella Capitale sponda biancoceleste, dove è convinto che troverebbe più spazio. E allora ecco lo sprint per Casadei un altro nome in lista, quello di Payero, che l'Udinese non considera incedibile.