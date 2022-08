Napoli, ecco anche Ndombele in prestito con diritto di riscatto: fissate le visite mediche

L'AFFARE

Accordo con il Tottenham per il centrocampista francese tagliato da Antonio Conte. Per Fabian al Psg si tratta

Tanguy Ndombele è a un passo dal diventare un nuovo centrocampista del Napoli. La società azzurra e il Tottenham hanno trovato l'accordo per il prestito del 25enne francese con 1 milione subito e altri per il diritto di riscatto. Ndombele effettuerà le visite mediche giovedì mattina e prenderà il posto in rosa di Fabian Ruiz che sta trattando con il Psg. Ndombele dopo un anno in prestito al Lione arriva al Napoli con voglia di riscatto.

Chi è destinato a lasciare l'azzurro è Fabian Ruiz, sempre più separato in casa dopo non essere stato convocato per la trasferta di Verona ed essere stato pescato in discoteca con amici e parenti. La trattativa col Psg va avanti e il Napoli chiede 25 milioni di euro, tanti per un giocatore in scadenza di contratto a giugno 2023 e ormai fuori dai piani di Spalletti.

Diverso il discorso Raspadori. La trattativa non è in stallo, come ammesso di recente dell'ad del Sassuolo Carnevali, ma i passi fatti sono piccoli e lenti. La distanza c'è ancora anche nella partita fissa è arrivata a essere di un solo milione tra i 29 messi sul piatto dal Napoli e i 30 chiesti dal Sassuolo. Il problema è nei cinque milioni di bonus e sulla difficoltà nel raggiungerli: De Laurentiis li ha impostati legandoli alle performance del giocatore e ai risultati della squadra, vincolandoli alla qualificazione in Champions. Il Sassuolo li chiede più facili da raggiungere e legati a una delle altre competizioni europee.