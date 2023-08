Napoli e Osimhen mai così vicini, si attende l’annuncio del rinnovo

Osimhen resta al Napoli, ed è una certezza presidenziale. Resta, ma molto presto raddoppierà. Tradotto prolungherà il contratto di altri due anni, quindi sino al 2027, con sensibile aumento dell'ingaggio. Di ieri l'annuncio del Presidente De Laurentiis a far tirare un gran bel respiro di sollievo al popolo azzurro, in un'estate di rumors, tra i corteggiamenti del Psg e le proposte non però così indecenti degli arabi dell'Al Hilal con i loro petroldollari.