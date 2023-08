Napoli, AdL ha convinto Osimhen con un maxi ingaggio da 12 milioni di euro

L'INDISCREZIONE

La lunga trattativa per il rinnovo è andata a buon fine e adesso si attende solo l'annuncio ufficiale

Ormai i tifosi del Napoli contano le ore per avere la notizia, che attendono da parecchi giorni: Victor Osimhen ha rinnovato e resterà ancora sotto il Vesuvio. A oggi, manca solo l'annuncio ufficiale (e forse anche la firma) nonostante siano arrivate la parole rassicuranti di AdL D'altra parte, tutti gli indizi dicono che la trattativa tra l'attaccante nigeriano e lo stesso Aurelio de Laurentiis è stata lunga e tormentata, ma è andata a buon fine. Le sirene arabe non si sentono più nemmeno in lontananza. Compresa la famosa offerta da 200 milioni di euro che ha fatto tremare Castel Volturno.

Vedi anche napoli Napoli e Osimhen mai così vicini, si attende l’annuncio del rinnovo Per convincere il capocannoniere della scorsa Serie A a restare in azzurro, però, il presidente campione d'Italia ha dovuto fare un maxi sforzo. Secondo quanto rivela Il Mattino, addirittura avrebbe garantito a Osimhen qualcosa con un ingaggio ds 12 milioni di euro a stagione, compresi bonus e altre parti variabili. Calcolatrice alla mano, il doppio rispetto a quello che fino a oggi era il record in casa Napoli, con i 6 milioni di euro di Koulbaly. Sicuramente soldi ben spesi visto quanto fatto finora dall'ex Lille, con la speranza che si possa ripetere subito. Magari in Champions League.