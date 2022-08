Napoli, è fatta per Ndombele: "Ha già detto ai compagni che andrà via"

MOSSE AZZURRE

Ai dettagli la trattativa per il centrocampista del Tottenham. Per Raspadori mercoledì incontro decisivo con il Sassuolo

© Getty Images La convincente vittoria al Bentegodi sul Verona alla prima uscita in campionato e un'importante novità sul fronte mercato. Con Fabian Ruiz in uscita direzione Psg, il Napoli infatti è vicinissimo a chiudere per Ndombele: ai dettagli la trattativa che porterà il centrocampista in azzurro dal Tottenham con la formula del prestito oneroso a un milione di euro con diritto di riscatto a 30 milioni. Secondo il Daily Mail il giocatore, classe 1996, rientrato dal prestito al Lione, che ha un contratto con gli Spurs fino al 30 giugno 2025, avrebbe già salutato i compagni di squadra comunicandogli che andrà al Napoli. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il club azzurro coprirà la parte principale dello stipendio di Ndombele, 8 milioni netti a stagione.

Intanto sono ore decisive anche per l'attaccante del Sassuolo Giacomo Raspadori, che nella partita contro la Juve è partito dalla panchina: c'è ancora una piccola distanza tra l'offerta del Napoli da 29 milioni più bonus e la richiesta dei neroverdi, 30 milioni più 5 di bonus. Mercoledì è previsto un incontro tra le parti che potrebbe essere decisivo per chiudere l'operazione. "C'è una trattativa in corso, non è in stallo", ha detto l'ad dei neroverdi Giovanni Carnevali prima della sfida contro i bianconeri.