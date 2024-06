Napoli, Di Lorenzo punta i piedi: Conte non fa effetto. AdL spera nel Psg per Osimhen

NAPOLI

Il capitano vuole lasciare: l'ipotesi Juve lo intriga. Per Kvara non ci sono vertici in programma

© Getty Images L'inizio del ritiro si avvicina, e in casa Napoli i tre casi con al centro Osimhen, Di Lorenzo e Kvaratskhelia non accennano a essere risolti. Antonio Conte, chiamato da AdL per avviare un nuovo ciclo, sta provando a convincere personalmente il capitano azzurro a restare all'ombra del Vesuvio. Per ora però, nessuna novità. L'ex Matera, rivela Il Mattino non ha cambiato posizione, forse influenzato anche dal forte interesse dalla Juventus. Vediamo se interverrà personalmente De Laurentiis per sciogliere la matassa dopo gli Europei: dall'entourage del terzino non arrivano segnali distensivi.

Discorso simile sul fronte Kvaratskhelia: lo strappo dell'agente non ha modificato le intenzioni del Napoli, deciso a trattenere il georgiano. Il 23enne, infastidito da un rinnovo mai arrivato, vorrebbe cambiare area: in agenda non ci sono vertici, con un possibile addio che verrà valutato solo a partire dall'estate del 2025. Il fantasista è un punto fisso nel progetto di Conte, voglioso di rilanciare l'ex Dinamo Tbilisi dopo un'annata opaca.

Chi è in uscita da tempo è Osimhen, ma al momento latitano offerte che si avvicinano a quota 130 milioni di euro, ossia il valore della clausola inserita in occasione dell'ultimo prolungamento. Il nigeriano non vuole trasferirsi in Arabia, e dalla Premier League nessun club ha bussato alle porte dell'agente Calenda. Tra le big europee nemmeno il Psg si è fatto avanti concretamente dopo un iniziale corteggiamento: De Laurentiis spera una chiamata da parte di Al-Khelaifi per aprire la trattativa.