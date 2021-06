Napoli, De Laurentiis taglia gli ingaggi: a rischio il rinnovo di Insigne

La mancata qualificazione alla Champions League e la pandemia di coronavirus pesano come un macigno sui conti del Napoli. De Laurentiis avrebbe deciso di dare un netto taglio agli stipendi senza guardare in faccia a nessuno. E', dunque, in bilico il futuro di due colonne della squadra: quello del capitano Insigne, al quale il presidente ha offerto un rinnovo al ribasso, e quello di Mertens, che ha ancora un anno di contratto a 4,5 milioni.

Getty Images