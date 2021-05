Napoli, De Laurentiis saluta Gattuso: "Ti auguro successi ovunque tu vada"

Era il segreto di Pulcinella, ma ora è ufficiale: Rino Gattuso non sarà l'allenatore del Napoli nella stagione 2021/22. A liquidare il tecnico azzurro è stato direttamente il presidente Aurelio De Laurentiis, non con un comunicato ufficiale bensì con un tweet: "Felice di aver trascorso queste due stagioni con te - si legge -, ti auguro successi ovunque tu vada. Caro Rino, un abbraccio". Le offerte per Gattuso non mancano.