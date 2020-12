Napoli, De Laurentiis: "L'accordo con Gattuso c'è da ottobre"

"L’accordo con Gattuso c’è da un mese e mezzo, ci siamo già stretti la mano, era soltanto da mettere tutto nero su bianco e passare le carte ai suoi legali in Portogallo", Aurelio De Laurentiis non ha dubbi e non li ha avuti. Il rapporto col tecnico calabrese rimarrà solido e stabile e il rinnovo, che arriverà fino al 2023, è il primo passo per una storia lunga e importante tra Ringhio e il Napoli, appunto. Il patron partenopeo, che era presente all’inaugurazione della mostra di murales della fermata Mostra della Cumana ha anche parlato di altri temi che riguardano il suo Napoli: "Ieri abbiamo presentato ricorso al CONI, aspettiamo con serenità il giudizio del terzo grado".