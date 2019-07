Napoli, De Laurentiis incontra l'Inter: Icardi obiettivo numero uno

LA CHIACCHIERATA

Il presidente azzurro ha fatto una chiacchierata informale con Marotta a margine della riunione delle società di A e intanto, secondo il quotidiano romano, Giuntoli sarebbe al lavoro sotto traccia con Wanda Nara, perché prima di sferrare un'offensiva ufficiale De Laurentiis vuole la certezza che Icardi voglia sposare il progetto azzurro, senza dubbi o incertezze.

Ancelotti vuole Icardi, l'Inter non vuole svenderlo e parte da una valutazione di 80 milioni di euro, una cifra che a Napoli considerano troppo alta per un separato in casa e così gli azzurri prendono tempo per studiare un'offerta ufficiale da formalizzare ai nerazzurri. Nelle prime chiacchierate di fine maggio l'Inter per il suo attaccante aveva proposto di mettere sul piatto uno tra Fabian Ruiz, Zielinski e Insigne, ora il Napoli pensa di inserire nell'operazione Milik che però, al momento, i nerazzurri non considerano una priorità.

La trattativa magari potrebbe andare per le lunghe, ma gli sviluppi del calciomercato spingono Icardi sotto il Vesuvio.

