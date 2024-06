Napoli: De Laurentiis incontra l'agente di Di Lorenzo, nessuna schiarita ma prove di dialogo

NAPOLI

Il giocatore non ha cambiato idea e vuole andar via, il club lo considera incedibile. Ma le parti si rivedranno

© Getty Images Le parti restano sulle proprie posizioni ma qualcosa si è mosso. Questo l'esito del confronto, andato in scena ieri a Roma nella sede della Filmauro, tra il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e l'agente di Giovanni Di Lorenzo, Mario Giuffredi, alla presenza del ds azzurro Giovanni Manna. Il capitano azzurro non ha cambiato idea: vuole cambiare aria. Dal canto suo il patron del Napoli, così come il neo allenatore Antonio Conte, atteso in serata in città (domani la presentazione nel Teatro di Corte di Palazzo Reale), considera il giocatore incedibile e un elemento fondamentale della squadra nella stagione che deve essere quella del riscatto. E allora? La novità è che è previsto un nuovo incontro: il dialogo, dunque, continua.

Vedi anche napoli Napoli, Conte ha scelto Lukaku: ma spunta l’ipotesi Vitor Roque

Le parti si rivedranno, ma questo non significa che la vicenda avrà un epilogo positivo. Di Lorenzo ha comunicato al club che vuole andare via, il Napoli vuole far rispettare al giocatore il contratto rinnovato nell'agosto scorso fino al 2028: in caso di mancata fumata bianca potrebbe profilarsi dunque una situazione di muro contro muro anche all'inizio del ritiro. Ma dall'ultimo faccia a faccia filtra maggior ottimismo.