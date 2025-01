Napoli, Conte spinge per Garnacho: vuole convincere AdL ad alzare l'offerta

Antonio Conte vuole fare le cose per bene, anche sul mercato. E infatti è stato chiarissimo anche davanti alle telecamere: per sostituire Kvaratskhelia il tecnico leccese pretende un asso capace di determinare le partite. L'ex tecnico di Chelsea e Juve, ha già scelto: vuole a tutti i costi Alejandro Garnacho, domenica in campo per 26 minuti in occasione di Manchester United-Brighton, match perso per 3-1 dalla truppa di Ruben Amorim.