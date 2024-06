Napoli, Conte atteso martedì: pugno di ferro con Di Lorenzo, contatti con Spinazzola

NAPOLI

Per il neo tecnico l'azzurro è incedibile. Dalla Spagna si riaccende la pista Hermoso

© Da video Arriverà in città martedì prossimo, quindi il giorno seguente la presentazione ufficiale a Palazzo Reale. Il nuovo Napoli di Antonio Conte, quello rivoluzionario da definizione presidenziale, è già in cantiere. Priorità: rinforzare la difesa, 48 reti subite nel campionato passato una volta perso Kim. C'è da risolvere prima di tutto la faccenda Di Lorenzo. É un pugno di ferro quello tra il capitano e il Napoli, con le parti ferme sulle proprie decisioni. Per Antonio Conte il difensore è incedibile, e il caso è chiuso. Il club è pronto a spedirlo in tribuna per le prossime 4 stagioni, il calciatore, trapela dal ritiro della Nazionale, è pronto ad accettare una presa di posizione così dura della società. Al momento l'idea di Di Lorenzo è ancora quella di andarsene, c'è la Juventus, registriamo anche una grande opera diplomatica del suo agente Giuffredi.

Con Rafa Marin già acquistato dal Real Madrid, con Buongiorno con cui il Napoli ha già un accordo di base, ma c'è da trovare l'intesa sul valore del cartellino con il Torino, il ds Manna lavora su Spinazzola. L'ormai ex difensore della Roma, sarà svincolato a fine mese, i giallorossi non intendono rinnovare, piace a Conte, e nelle idee del club dovrebbe prendere il posto di Mario Rui. Nuovi contatti tra dirigenza e procuratore previsti la prossima settimana. Dalla Spagna si riaccende la pista Hermoso, sotto traccia negli ultimi giorni, difensore d'esperienza a fine contratto l'Atletico Madrid. Il problema da superare, le alte commissioni chieste dall'entourage del calciatore. Ma il fatto che Hermoso non abbia ricevuto offerte interessanti oltre a quella del Napoli, riapre nuove possibilità.