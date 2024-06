Napoli, Conte a Roma con De Laurentiis e Manna: mercoledì l'annuncio, poi la presentazione

NAPOLI

Il prossimo allenatore degli azzurri ha già due obiettivi in testa: Lukaku e Buongiorno

© Getty Images Ancora poche ore e poi Antonio Conte sarà ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli. Mercoledì 5 giugno è infatti previsto l'annuncio (contratto fino al 2027 da 8 milioni di euro complessivi a stagione), quello tanto atteso dai tifosi, fiduciosi per un nuovo ciclo che punta a portare nuovamente gli azzurri allo scudetto. Intanto quest'oggi il tecnico leccese ha fatto il suo arrivo a Roma: ad accoglierlo De Laurentiis e il ds Manna. Dopo un primo colloqui con il ds partenopeo, la cena con il presidente, momento conviviale ma, c'è da giurarci, anche occasione per parlare delle prossime strategie. Scontato infatti che il mercato la faccia da padrone. Alcuni nomi? Piacciono molto Buongiorno del Torino, Hojbjerg del Tottenham e ovviamente Lukaku, uomo fidato del tecnico leccese. Prima però andrà in scena la presentazione stile kolossal voluta da De Laurentiis: la location scelta è quella del Palazzo Reale.

Non è stata ancora fissata una data, ci sarà tempo più avanti. Chi ha fretta è lo stesso Conte, desideroso di mettersi al lavoro: giovedì, riferisce Il Mattino, dovrebbe essere a Castelvolturno per prendere confidenza con le strutture insieme al suo staff. Già fissata inoltre la data di inizio del ritiro che si svolgerà tra il Trentino e l'Abruzzo: il 7 luglio. Per l'occasione la speranza è di avere già a disposizione alcuni acquisti. Magari lo stesso Lukaku, sebbene la trattativa col Chelsea sia tutt'altro che in discesa. I Blues vogliono che venga pagata la clausola d'uscita da 44 milioni di euro, e prima va piazzato pure Osimhen.

40 miloni di euro circa, li chiede pure il Torino per liberare Buongiorno: gli azzurri devono fare in fretta. L'Europeo incombe e la valutazione potrebbe ulteriormente salire. Il danese Hojbjerg, in uscita dal Tottenham, è più facile da raggiungere in attesa di capire il futuro di Anguissa, tentato dall'Al Nassr. In attacco infine occhio alla suggestione Chiesa, rilanciata dallo stesso quotidiano locale: per la Juve non è incedibile, sulle sue tracce ci sarebbe pure la Roma.