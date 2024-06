Napoli-Conte, domani l'annuncio: presentazione a Palazzo Reale. Lukaku e Buongiorno obiettivi concreti

NAPOLI

Ancora da decidere la data della presentazione che però andrà in scena a Palazzo Reale

© Getty Images Ancora poche ore, e poi Antonio Conte sarà ufficialmente il nuovo condottiero del Napoli. Domani esattamente è previsto l'annuncio (contratto fino al 2027 da 8 milioni di euro complessivi a stagione), quello tanto atteso dai tifosi, fiduciosi per un nuovo ciclo che punta ad arrivare nuovamente allo scudetto. Non subito certo, perché bisognerà ricostruire: molto dipenderà dal mercato, il ds Manna è già al lavoro. Alcuni nomi? Piacciono molto Buongiorno del Torino, Hojbjerg del Tottenham e ovviamente Lukaku, uomo fidato del tecnico leccese. Prima però andrà in scena la presentazione super voluta da De Laurentiis: la location scelta è quella del Palazzo Reale.

Non è stata ancora fissata una data, ci sarà tempo più avanti. Chi ha fretta è lo stesso Conte, desideroso di mettersi al lavoro: giovedì, riferisce Il Mattino, dovrebbe essere a Castelvolturno per prendere confidenza con le strutture insieme al suo staff. Già fissata inoltre la data di inizio del ritiro che si svolgerà tra il Trentino e l'Abruzzo: il 7 luglio. Per l'occasione la speranza è di avere già a disposizione alcuni acquisti. Magari lo stesso Lukaku, sebbene la trattativa col Chelsea sia tutt'altro che in discesa. I Blues vogliono che venga pagata la clausola d'uscita da 44 milioni di euro, e prima va piazzato pure Osimhen.

40 miloni di euro circa, li chiede pure il Torino per liberare Buongiorno: gli azzurri devono fare in fretta. L'Europeo incombe e la valutazione potrebbe ulteriormente salire. Il danese Hojbjerg, in uscita dal Tottenham, è più facile da raggiungere in attesa di capire il futuro di Anguissa, tentato dall'Al Nassr. In attacco infine occhio alla suggestione Chiesa, rilanciata dallo stesso quotidiano locale: per la Juve non è incedibile, sulle sue tracce ci sarebbe pure la Roma.