Napoli, buone notizie da Castel Volturno: Osimhen in gruppo, ci sarà con la Fiorentina

VERSO NAPOLI-FIORENTINA

Il nigeriano ha svolto l'intera seduta con i compagni ed è a disposizione

In casa Napoli rientra l'allarme sulle condizioni fisiche di Victor Osimhen. Dopo che gli esami sostenuti giovedì avevano escluso lesioni, l'attaccante nigeriano oggi si è regolarmente allenato con la squadra e quindi sarà a disposizione di Luciano Spalletti per la sfida di domenica contro la Fiorentina. Osimhen ieri si era allenato a parte, facendo però sapere di sentirsi bene e di voler essere della partita.

Superfluo dire che il peso di Osimhen nel cammino degli azzurri verso il titolo è gigantesco. Il Napoli ha però dimostrato nella difficile trasferta di Bergamo di poter giocare e vincere anche senza di lui. A questo punto resta da capire la sua autonomia e si fa largo l'ipotesi di una staffetta con Mertens.

Per il resto Spalletti dovrà semmai preoccuparsi - si fa per dire - di come sostituire lo squalificato Anguissa, anche se le alternative non mancano di certo ed è probabile che si vada verso un centrocampo formato da Fabian Ruiz e Lobotka.

Alle spalle della punta ci saranno Insigne, Zielinski e uno tra Politano e Lozano, le cui quotazioni sono leggermente in rialzo. Tutto fatto dietro con Zanoli confermato a destra, Mario Rui a sinistra e Rrahmani che torna in mezzo al fianco di Koulibaly.