Napoli, Bernardeschi apre: ingaggio da 3 milioni di euro

IN SCADENZA

Il centrocampista è in scadenza con la Juventus ed era stato cercato già in passato: potrebbe essere la volta buona

Federico Bernardeschi e il Napoli: storia di un corteggiamento lungo due anni, mai andato in porto ma che a stretto giro di posta potrebbe trovare felice conclusione. Nel 2020 l'aveva chiesto Gattuso ma l'azzurro aveva scelto di restare alla Juventus visto l'arrivo di Pirlo, la scorsa estate è stato Allegri a convincerlo nonostante il gradimento di Spalletti, nel 2022 la storia può cambiare: un po' perché l'esterno tra 34 giorni sarà svincolato, un po' perché - secondo Il Mattino - avrebbe aperto alla possibilità di vestire la maglia di Napoli. © Getty Images

Se le cifre sul tavolo sono quelle prospettate al procuratore Pastorello, 3 milioni di euro all'anno (contro i 4 percepiti attualmente in bianconero), la trattativa sarà in discesa. Il futuro è d'obbligo visto che l'offerta non è stata ancora formalizzata, e anzi servirebbe accelerare per evitare possibili interferenze da parte di possibili concorrenti.

Ecco perché il Napoli si cautela e pensa a possibili piani alternativi, anzi B considerando le iniziali dei cognomi: Barak del Verona, anche se la richiesta del cartellino è di 20 milioni di euro, e Brekalo, che ha deciso di non continuare al Torino perché ambisce a giocare la Champions League (il Wolfsburg in questo caso chiede 15 milioni).