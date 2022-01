Napoli al lavoro per l'estate: preso Olivera, Januzaj il dopo Insigne

MANOVRE AZZURRE

Tutto fatto per l'esterno sinistro che rimarrà al Getafe fino a giugno. Piace il belga in scadenza con la Real Sociedad

Il mercato invernale per anticipare i colpi della prossima estate. E' questa la strategia del Napoli, già al lavoro per rinforzare la rosa di Spalletti in vista della prossima stagione. Giuntoli ha chiuso con il Getafe per Mathias Olivera, che resterà in Spagna fino a giugno: prestito oneroso per un milione di euro con obbligo di riscatto fissato a 11 milioni più 3 di bonus. Adnan Januzaj, in scadenza con la Real Sociedad, è in pole position per sostituire Lorenzo Insigne. Getty Images

Olivera si giocherà il posto con Mario Rui, permettendo a Spalletti di avere un’altra opzione a sinistra e prenderà il posto in rosa di Ghoulam, a cui non verrà rinnovato il contratto per via dell'alto ingaggio e delle precarie condizioni fisiche.

Per quanto riguarda il 26enne esterno offensivo belga, invece, sono già stati allacciati i primi contatti con l'entourage del calciatore. Secondo il Corriere dello Sport ci sarebbe lui in pole per prendere la pesante eredità di Insigne, che in estate sbarcherà a Toronto per intraprendere una nuova avventura in MLS.