Napoli, rinforzo in mediana: fatta per Billing, atteso in Italia in giornata

In casa Napoli sono ore molto calde sul mercato. Dopo aver ufficializzato Hasa, concluso lo scambio Scuffet-Caprile col Cagliari, praticamente formalizzato la cessione di Folorunsho alla Fiorentina e registrato il forte interesse del Psg per Kvara, il club azzurro ha definito a sorpresa la trattativa per ingaggiare Philip Billing anticipando la concorrenza del West Ham: il danese è atteso in Italia in giornata dopo aver avuto il via libera dal club, arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro.