Napoli, dall'Inter arriva Politano: "Pronto ed emozionato"

Finalmente Matteo Politano ha trovato casa. Scaricato da Conte e dopo la tragicomica vicenda del mancato scambio con Spinazzola, l'attaccante è stato ceduto dall'Inter al Napoli. Il giocatore arriva così alla corte di Gattuso con la formula del prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto. Quanto alle cifre, si dovrebbe trattare di 2,5 milioni di euro più altri 19 per il riscatto. Per il giocatore contratto fino al 2024 a 2,5 milioni circa a stagione: indosserà la maglia numero 21. "Benvenuto Matteo", il saluto del presidente Aurelio de Laurentiis.

"Sono pronto ed emozionato per la mia nuova splendida avventura, in una bellissima città con una grande tifoseria. Non vedo l'ora di scendere in campo per questi colori. Grazie anche all'Inter per l'opportunità che mi ha dato. Ci tengo davvero a salutare tutti coloro che mi sono stati vicini in questo percorso: società, compagni, staff e collaboratori. Un grande grazie anche ai tifosi che mi hanno sempre appoggiato".