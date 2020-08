Milik, tra Roma e Juve: Pirlo telefona, AdL si infuria

NAPOLI

Juventus o Roma? Ancora tutto da decidere il futuro di Arek Milik. L'attaccante polacco è in uscita dal Napoli perché è in scadenza a giugno 2021, ma ancora non ha trovato la sua destinazione. Bianconeri e giallorossi non hanno sferrato l'assalto decisivo, tutto bloccato anche in attesa di capire il destino di Edin Dzeko. Nel frattempo a Castel di Sangro Aurelio de Laurentiis ha incontrato l'agente del bomber, David Pantak, per cercare una soluzione.

Uno incontro abbastanza focoso, secondo Il Corriere dello Sport, con il presidente partenopeo parecchio infuriato per una presunta telefonata dell'allenatore della Juve allo stesso Milik. La richiesta del Napoli è molto alta: 30 milioni di euro, tutti subito. Questa la cifra che il numero uno del club avrebbe chiesto alla Roma della nuova proprietà Friedkin. Tanti soldi per un giocatore in scadenza e non è escluso lo scontro con Milik ai margini della rosa di Gattuso per un anno prima della scadenza naturale del contratto.