Mercato Napoli: problemi col Chelsea per Kepa, Navas apre al prestito biennale

napoli

Non si sblocca la situazione con i Blues per lo spagnolo, rispunta il costaricano. Intanto lo Spezia abbandona la pista Meret

© Getty Images Ore di mercato frenetiche per il Napoli, che sta lavorando su due fronti completamente opposti: se per Raspadori c'è stata una fumata grigia con il Sassuolo, dall'altra parte del campo resta il rebus relativo al ruolo di portiere. Dopo i passi avanti degli ultimi giorni per Kepa, c'è stato un improvviso stop soprattutto relativo ai rapporti tra lo spagnolo e il Chelsea tanto che il ds azzurro Giuntoli è tornato a riattivare i contatti con il Paris Saint-Germain per Keylor Navas.

Non è ancora stata trovata la quadra con il Chelsea per Kepa, in particolare relativamente alla quota con la quale i Blues dovrebbero partecipare al pagamento dello stipendio da 9 milioni di euro netti (si balla tra il 60% e il 70%, col restante che spetterebbe al Napoli). Ma anche tra spagnolo e inglesi ci sono da limare ancora dettagli, per esempio sui bonus presenti sull'attuale contratto.

Ecco perché non è da scartare l'opzione Navas, che ha pure aperto a un trasferimento in prestito biennale con tutti i vantaggi del caso legati al Decreto Crescita. Il Psg ha ormai definitivamente puntato su Gianluigi Donnarumma e anche lo stesso costaricano, dopo la scorsa stagione passata in competizione col portiere azzurro, vuole cambiare aria.

Intanto c'è da registrare una novità relativamente alla situazione di Alex Meret. Il 25enne attende le mosse del club per definire il proprio futuro visto che, al momento, resta il portiere titolare. Anche perché lo Spezia, che si era fatto sotto per averlo, ha cambiato idea e sta chiudendo per Dragowski.