manovre azzurre

Mainoo, assist al Napoli: ha chiesto al Manchester United di partire in prestito

L'operazione è complicata ma, nei discorsi su Hojlund, il ds azzurro Manna si è informato sul centrocampista: occasione da fine mercato

29 Ago 2025 - 11:52
1 di 30
© IPA
© IPA
© IPA

© IPA

© IPA

Kobbiw Mainoo nelle scorse ore era stato accostato al Napoli e dall'Inghilterra arriva un aggiornamento importante: il centrocampista inglese ha chiesto al Manchester United di essere liberato in prestito. Il classe 2005 vuole giocare con continuità e ha capito che le idee di Amorim (che gli preferisce Casemiro e Bruno Fernandes) vanno in un'altra direzione e inoltre la situazione delicata che stanno vivendo i Red Devils non sono l'ambiente giusto per crescere ma allo stesso tempo non vorrebbe recidere del tutto il cordone ombelicale, visto che con lo United ha fatto tutte le trafile dalle giovanili alla prima squadra. La risposta del club, però, non ha soddisfatto Mainoo: non è prevista una partenza in prestito, vorrebbe puntare su di lui e considererebbe un addio solo a titolo definitivo e per una cifra importante.

Geolier

Geolier rinuncia all'accordo col Napoli: "Rifiutato il reintegro di Bellini come speaker"

Il Napoli lo valuta come opzione last minute per accrescere la qualità tecnica del centrocampo in vista dei tanti impegni della prossima stagione. L'operazione è comunque complessa per i costi. Quando il Chelsea e il Bayern Monaco hanno chiesto il prezzo si sono spaventate: 70 milioni di euro. È chiaro che, se mai si dovesse arrivare a un accordo, si dovrà valutare una formula diversa dall'acquisto e la volontà del giocatore di andare a giocare in una squadra ambiziosa che, oltretutto, disputa la Champions League potrà essere decisiva. 

napoli
kobbie boateng mainoo

Rasmus Hojlund

Napoli-Hojlund, chiusura a un passo: intesa con lo United per 45 milioni, da definire i dettagli

l Napoli riprova il colpo McTominay: sondaggio con lo United per Mainoo

Eljif Elmas (Macedonia del Nord)-Macedonia del Nord non qualificata-Valore 24 milioni-Lipsia     

Napoli, contdown per il ritorno di Elmas: ultimi dettagli, poi l'ufficialità

Rasmus Hojlund

Napoli, intesa di massima con Hojlund: affare in prestito con obbligo di riscatto condizionato

AdL: "Ecco perché ho dovuto cedere Kvara. Con lui e Osimhen al Psg potevo guadagnare 200 mln, ma per Conte..."

Campioni per sempre 4

Azpilicueta
12:02
Nuova avventura per Azpilicueta: firma col Siviglia
11:36
Fiorentina, attesa per l'arrivo di Nicolussi Caviglia in città: i dettagli dell'affare
11:00
Roma, è arrivato Ziolkowski: ora le visite mediche
10:35
Milan: Nkunku ha iniziato le visite mediche
10:04
Napoli, Mainoo vuole lasciare lo United in prestito. Amorim dice no