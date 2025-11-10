Logo SportMediaset

Mercato

Aston Villa, Morgan Rogers rinnova fino al 2031

10 Nov 2025 - 17:06
© Getty Images

Morgan Rogers rimarrà all'Aston Villa sino al 2031. Dopo l'arrivo lo scorso anno, il trequartista ha rinnovato per altre sei stagioni come confermato dalla squadra: "L'Aston Villa è lieto di annunciare che Morgan Rogers ha firmato un nuovo contratto con il club. L'internazionale inglese ha concordato un accordo che lo terrà al Villa fino al 2031. Rogers è arrivato al club nel febbraio 2024 dal Middlesbrough ed è diventato un elemento chiave della squadra di Unai Emery, guadagnandosi esordio per i Tre Leoni nel novembre 2024. Le sue prestazioni straordinarie nella scorsa stagione gli hanno valso il riconoscimento di PFA Young Player of the Season, votato dai suoi colleghi". 

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

01:46
17:18
Juventus, Bernabé rimane nel mirino per il centrocampo
17:06
Aston Villa, Morgan Rogers rinnova fino al 2031
16:15
Pescara, valutazioni in corso su Vivarini
15:13
Sampdoria: si pensa a un cambio in panchina, Foti a rischio
14:06
Atalanta, incontro fra dirigenza e lo staff di Palladino