Aston Villa, Morgan Rogers rinnova fino al 2031

Morgan Rogers rimarrà all'Aston Villa sino al 2031. Dopo l'arrivo lo scorso anno, il trequartista ha rinnovato per altre sei stagioni come confermato dalla squadra: "L'Aston Villa è lieto di annunciare che Morgan Rogers ha firmato un nuovo contratto con il club. L'internazionale inglese ha concordato un accordo che lo terrà al Villa fino al 2031. Rogers è arrivato al club nel febbraio 2024 dal Middlesbrough ed è diventato un elemento chiave della squadra di Unai Emery, guadagnandosi esordio per i Tre Leoni nel novembre 2024. Le sue prestazioni straordinarie nella scorsa stagione gli hanno valso il riconoscimento di PFA Young Player of the Season, votato dai suoi colleghi".