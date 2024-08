Napoli, accelerata per Lukaku e Gilmour: il ds Manna vola a Londra

napoli

Il ds in Inghilterra per chiudere il doppio colpo da regalare a Conte: fronte aperto con Chelsea e Brighton

Antonio Conte ha fretta e il Napoli cerca di accontentarlo: il "grido d'allarme" lanciato dal tecnico dopo la sofferta qualificazione in Coppa Italia ha colto nel segno e ora il club vuole accelerare per chiudere i colpi Lukaku e Gilmour. Per fare questo, il ds Manna è volato a Londra e incontrerà sia Chelsea che Brighton per l'attaccante belga e il centrocampista scozzese.

Dunque missione di mercato per il Napoli col ds Manna che resterà un paio di giorni in Inghilterra, prima di tutto per chiudere l'acquisto che più attende Conte, quello di Lukaku. Nonostante non si sblocchi la cessione di Osimhen, il tecnico vuole al più presto il belga come riferimento dell'attacco, anzi lo vorrebbe già convocabile per l'esordio in campionato contro il Verona. L'offerta azzurra ai Blues è di 25 milioni di euro più 5 di bonus, si attende la risposta degli inglesi che però vorrebbe una cifra vicina ai 43 milioni della clausola rescissoria.

E poi c'è la questione centrocampo, con Billy Gilmour prima scelta del tecnico per la mediana. Il Brighton chiede 12 milioni di euro più tre di bonus per lo scozzese, il Napoli sin qui si è spinto sino a 10 milioni più bonus.

