Lobotka: "Ora penso solo al Napoli, ma le lodi di Xavi fanno piacere"

OBIETTIVO BLAUGRANA

Il centrocampista dopo le voci di mercato su un interesse del Barça: "Vedremo cosa succederà in estate"

© Getty Images Un colpo al cerchio e uno alla botte. Prima di rientrare a Napoli dopo gli impegni con la nazionale slovacca, Stanislav Lobotka ha commentato così le voci di mercato relative a un importante interesse del Barcellona nei suoi confronti per la prossima stagione. "Barça? Ora penso solo al Napoli, ora voglio solo tornare in Italia per allenarmi - ha spiegato il centrocampista azzurro cercando di tranquillizzare i tifosi del Napoli -. Sabato abbiamo una gara importante da giocare".

"Certo, è un piacere quando il tuo idolo d'infanzia, Xavi ti loda per come giochi, mi dà energia per continuare a lavorare su me stesso - ha poi però aggiunto lasciando decisamente aperta la porta ai blaugrana -. Vedremo cosa succederà in estate".

Dichiarazioni che da una parte garantiscono la massima concentrazione sul presente a Napoli e dall'altra strizzano decisamente l'occhio anche al Barça in vista di un possibile affondo a giugno. Che Lobotka piaccia a Xavi, del resto, ormai non è più un segreto. E in molti sono pronti a scommettere su un assalto blaugrana imminente per il mediano slovacco. Mossa che il diretto interessato e De Laurentiis potrebbero valutare con grande attenzione e interesse.