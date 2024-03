Barcellona in pressing su Lobotka: il Napoli chiede 40 milioni, ma l'affare si può fare

LA TRATTATIVA

Il presidente catalano Laporta e l'agente dello slovacco hanno confermato la stima reciproca, ma la trattativa è tutt'altro che semplice da realizzare

Il calciomercato non dorme mai e mentre la stagione sul campo va avanti, dietro le quinte le trattative si pensano, studiano e imbastiscono. Questo sembra essere il caso di Stanislav Lobotka, il regista del Napoli protagonista nelle ultime ore di voci di un flirt con il Barcellona reso noto prima dal suo agente e poi, indirettamente, dal presidente blaugrana Laporta. Il regista polacco piace in Catalogna, ma la situazione di mercato del club blaugrana è complicata e rende la trattativa intricata ancora più dei 40 milioni di euro richiesti dal Napoli per lasciarlo partire.

"Prima devono succedere tante cose" ha confermato l'agente di Lobotka riferendosi alle limitazioni note sul mercato del Barcellona, tra poca disponibilità per i cartellini e problemi con il tetto salariale. Difficile, ma non impossibile perché il giocatore piace alla dirigenza e con Deco i discorsi sono avanzati. Certo è che difficilmente la richiesta del Napoli di 40 milioni di euro potrà essere accontentata direttamente, senza formule fantasiose o accordi diversi.

Il palcoscenico della Champions con il blasone di poter ambire a vincerla è uno specchietto che attira e convince Lobotka e il suo entourage, come lo stipendio quasi raddoppiato - come riporta Il Mattino -, ma la richiesta del Napoli non è attualmente nelle disponibilità del club di Laporta se non con l'inserimento di contropartite tecniche gradite al Napoli, ai giocatori stessi e al nuovo corso tecnico.

"Credo che Lobotka abbia le qualità per giocare nel Barcellona, mi piacerebbe vederlo qui - aveva dichiarato Xavi prima del ritorno di Champions -. Non perde mai il pallone". Parole che hanno colpito il giocatore, come confermato dal suo agente Branislav Jurasek, e scoperchiato un vaso di colloqui privati fino a quel momento rimasto ben nascosto, ma ora di grande attualità.