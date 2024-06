Kvara risponde a Conte: "Lo rispetto, decido il futuro dopo gli Europei". Oggi il blitz di AdL

NAPOLI

Il georgiano prende altro tempo: a tentarlo è sempre il Psg. Il presidente vola in Germania per convincerlo a rinnovare

Richiamato agli ordini da Conte nel giorno della presentazione a Napoli "Se ci sono problemi vanno risolti, chi resta lo dedico io", Khvicha Kvaratskhelia ha dato spettacolo ieri sera agli Europei. Un gol, tante belle giocate in Georgia-Portogallo e la gioia per l'approdo agli ottavi di finale. Poi, davanti le telecamere, le parole sul suo futuro: "Non lo so ancora se resto, rispetto Conte perché è uno dei migliori tecnici al mondo. Voglio prendermi altri giorni per riflettere, dopo l'Europeo deciderò cosa fare".

"Rispetto e amo il Napoli, ma non so ancora dare una risposta certa sul mio futuro" ha chiosato il classe 2001 ai microfoni di Rai Sport nella serata che lo ha visto realizzare il sogno di avere la maglia di Cristiano Ronaldo. Le parole del 23enne non passeranno certamente inosservate all'ombra del Vesuvio: inutile dire che la tentazione del Psg è forte. Il club francese ha presentato un'offerta importante a Kvara, corteggiato con insistenza da Nasser Al-Khelaifi. Proprio a lui ha tirato ieri una bordata Aurelio De Laurentiis: "C'è chi fa offerte ai giocatori senza essere stato autorizzato dal club, magari qualcuno che è anche presidente dell'Eca".

DE LAURENTIIS-MANNA: OGGI BLITZ IN GERMANIA

Il patron degli azzurri ha intenzione di blindare il georgiano che guadagna ancora 1,5 mln di euro a stagione: non a caso oggi è atteso in terra teutonica insieme al ds Manna per incontrare proprio Kvaratskhelia. L'obiettivo è di convincere l'esterno a prolungare il contratto con un nuovo ingaggio da 4,5 milioni di euro più bonus. Il tutto senza inserimento della clausola. De Laurentiis accelera quindi per chiudere un caso a dir poco spinoso.