Koulibaly, le ore della verità: incontro con De Laurentiis per decidere il futuro

NAPOLI

Il difensore deve comunicare la sua decisione sul rinnovo

Ancora qualche ora e si saprà il futuro di Kalidou Koulibaly. Il difensore del Napoli oggi raggiungerà i compagni a Dimaro per il ritiro, mentre tra mercoledì e giovedì toccherà al presidente Aurelio De Laurentiis arrivare in Val di Sole. Tra i due è in programma un incontro decisivo, probabile anche la presenza del procuratore Ramadani: il senegalese dovrà comunicare alla società la sua decisione sul rinnovo del contratto in scadenza il prossimo anno. Club partenopeo che gli ha offerto 6 milioni di euro a stagione per i prossimi cinque anni, andando ben oltre la politica salariale imposta.

A parole Koulibaly ha giurato amore al Napoli, ma ancora non l'ha dimostrato con i fatti dicendo sì al rinnovo, a cifre molto interessanti. Stallo completo e la cessione è un'ipotesi concreta. Se non accetterà subito la proposta degli azzurri, la società si attiverà per venderlo. Sullo sfondo c'è sempre la Juventus che monitora la situazione, mentre nelle ultime ore si è rifatto vivo anche il Chelsea. Se per i bianconeri l'affare è tutto in salita, i Blues hanno molte più chance di portarlo in Premier League.