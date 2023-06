Addio Napoli, Kim è a un passo dal Manchester United

USCITE AZZURRE

I Red Devils hanno l'accordo col giocatore e pagheranno la clausola da 60 milioni di euro

Dai primi contatti a un affare ormai in dirittura d'arrivo. L'avventura di Kim Min-jae sembra essere già arrivata al capolinea, culminata con un incredibile scudetto. Il difensore coreano, infatti, sarebbe a un passo dal trasferirsi al Manchester United. I Red Devisl sono alla ricerca di un forte centrale e lo avrebbero individuato da tempo proprio nell'ex Fenerbahce, fresco di titolo di miglior difensore della Serie A. Addirittura, secondo Il Mattino, sarebbe già stato organizzato il trasloco dalla sua casa di Posillipo.

Kim avrebbe salutato i compagni in occasione della festa di domenica, prima di volare in patria dove lo attende un breve periodo di leva militare. Poi tornerà in Europa, ma con destinazione Premier League. Il Manchester United, che ha già l'accordo col giocatore, pagherà la clausola da 60 milioni di euro prevista dal contratto con il Napoli. Che investirà parte della cifra per trovare un sostituto all'altezza, dopo che già la scorsa estate aveva investito, e alla grande, gli introiti per Koulibaly al Chelsea.

Tra i nomi in lista ci sono quelli di Giorgio Scalvini dell'Atalanta e del giapponese Hiroki Ito dello Stoccarda, ma anche quello di Milenkovic, soprattutto se in panchina dovesse sedersi Italiano.

L'AGENTE "CONFERMA" L'ADDIO

Dee Hong, agente di Kim Min-jae e rappresentante dell'agenzia Orangeball, ha di fatto confermato l'addio con un messaggio su LinkedIn. "È stato un viaggio meraviglioso in Italia e sono molto felice di vedere questo ragazzo concluderlo con i migliori risultati, lo scudetto e il miglior difensore della Serie A. Kim Min-jae, la tua grinta e la tua passione lo hanno reso possibile. Sono orgoglioso di te”, ha scritto.