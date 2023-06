mercato napoli

Il Napoli non vuole cedere Osimhen, ma potrebbe vacillare davanti a 100 milioni: in caso, l'obiettivo sarebbe il centravanti del Lille

Victor Osimhen è un pilastro imprescindibile del Napoli campione d'Italia, ma le vie del mercato sono infinite: Aurelio De Laurentiis e il nuovo tecnico Garcia sono concordi che la prima alternativa al nigeriano in caso di cessione, come riportato dalla Gazzetta dello sport, sarebbe Jonathan David. L'attaccante canadese, che in Ligue 1 ha segnato 52 gol in 112 presenze, è da tempo sul taccuino di molte squadre.

Programmare, essere lungimiranti: grazie a queste qualità sul mercato il Napoli ha vinto lo scudetto e può ora disegnare il proprio futuro. Un futuro che sembra legato a doppio filo a quello di Victor Osimhen, capocannoniere dell'ultimo campionato. Davanti a offerte irrinunciabili quindi ben superiori ai 100 milioni, però, tutto potrebbe cambiare. Il nigeriano è sotto i riflettori, da nord si staglia l'ombra della Premier League, e così è giusto guardarsi intorno e designare un erede: David è ciò che fa al caso dei campioni d'Italia, e su questo sia De Laurentiis che Garcia sono d'accordo sulle qualità tecniche e fisiche del giovane.

© Getty Images

Classe 2000, canadese, si tratta di un moderno attaccante di manovra: non è un prodigio atletico come Osimhen, pesa 70 chili distribuiti su 180 centimetri di altezza, è velocissimo, tecnicamente dotato e ama svariare su tutto il fronte d'attacco. Sa attaccare la profondità ma anche dialogare con i compagni e servire assist. Con lui il Napoli dovrebbe forse apportare delle modifiche al proprio gioco, facendo più affidamento sul gioco palla a terra non potendo contare sulle incredibili qualità aeree di Victor. Nell'ultima stagione, quella della consacrazione, David ha segnato 24 gol in 37 partite di Ligue 1, terzo in assoluto solo dietro a Mbappé (29) e Lacazette (27). In passato è stato accostato al Milan, che non ha però mai affondato il colpo viste anche le richieste del Lille, almeno 60 milioni di euro.

Vedi anche napoli Osimhen, i numeri di una stagione da record