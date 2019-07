James Rodriguez, De Laurentiis: "Aspettiamo che i tempi siano maturi"

12/07/2019

Non c'è fretta in casa Napoli per chiudere l'affare James Rodriguez. "Aspettiamo che i tempi diventino maturi", ha dichiarato De Laurentiis a proposito del colombiano. Con James siamo tutti ben disposti a fare sacrifici, ma chiediamo anche al Real di farne - ha spiegato il presidente azzurro -. Per scongelare la situazione il Real deve considerare che piuttosto di avere in casa uno giocatore scontento è meglio mandarlo a giocare da qualche parte, magari in prestito".