James, messaggio al Napoli: "Futuro? Ci sto pensando"

20/06/2019

Aurelio de Laurentiis ha confermato che farà di tutto per regalare James Rodriguez ad Ancelotti , ma il colombiano, per ora, non si sbilancia. "Il mio futuro non lo conosco ancora. Ci penso, sì, ma ci saranno i prossimi giorni per pensarci", ha detto l'ex Bayern Monaco dalla Copa America. Nella trattativa con il Real Madrid per portarlo al Napoli, però, potrebbe esserci l'ostacolo Neymar. Sì, perché secondo "Mundo Deportivo", i Blancos sarebbero tornati alla carica per il brasiliano, desideroso di lasciare il Psg, provando a bruciare il Barcellona. Come? Proprio inserendo James Rodriguez nell'offerta che prevede anche 130 milioni di euro cash.