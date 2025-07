La prossima settimana potrebbe essere quella decisiva in casa Napoli per assicurarsi Juanlu Sánchez, terzino destro del Siviglia. Il club iberico, fa sapere Matteo Moretto, chiede 17 milioni di euro più una percentuale del 10% sulla futura rivendita: il ds azzurro Manna spera di chiudere l'affare sborsando non più di 15 mln.