Il Napoli sogna Joao Felix: AdL incontra il Benfica e Jorge Mendes

06/06/2019

L'incontro, che sarebbe avvenuto nella sede della Filmauro, è stata l'occasione per parlare del giovane talento portoghese che da tempo è anche nel mirino della Juventus. Sul tavolo è finito anche il nome di Grimaldo, visto che il terzino spagnolo è in uscita dal Benfica e piace molto ad Ancelotti. In cambio il Napoli, come parziale contropartita, è pronto a sacrificare Mario Rui e l'operazione potrebbe appunto essere allargata a Joao Felix, oggetto del desiderio di tutte le big europee. Al momento si è trattato soltanto di un sondaggio anche perché le richieste del Benfica restano proibitive, ma nel calciomercato, si sa, la parola impossibile è ormai stata abolita da diverso tempo.