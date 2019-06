Il Napoli precisa: "Nessuna offerta degna per Allan e Insigne: ma se arrivasse la valuteremo"

24/06/2019

Tra le righe di un comunicato che vuole essere una smentita c'è in fondo contenuta la notizia: Allan e Insigne non sono due intoccabili e in caso di offerta "degna" il Napoli sarà pronto a fare le valutazioni del caso. E questa non è una supposizione, questa è una semplice e lineare deduzione conseguente al messaggio che il club di De Laurentiis ha diffuso via social in mattinata come risposta ai rumors di mercato di questi giorni relativi ai due giocatori azzurri.



In buona sostanza, a chi ha scritto che Ancelotti avrebbe dato il suo placet alla cessione di Allan e Insigne per finanziare l'arrivo di Lozano, James Rodriguez e Manolas, il Napoli risponde bollando la notizia come bufala di mercato affermando dapprima che "i due giocatori non sono in vendita" ma aggiungendo subito dopo che "non è arrivata nessuna offerta degna del loro valore" e che "se dovessero arrivare verranno valutate". Eccola, dunque, la notizia, data dal Napoli stesso: Allan (Psg) e Insigne (Inter, fra le altre, ma soprattutto l'Atletico Madrid) non sono intoccabili!



Categoria nella quale non rientra neppure Koulibaly. Il fortissimo difensore senegalese ha tanti estimatori (primo fra tutti Pep Guardiola che farebbe follie pur di portarlo al Manchester City) e sa che il suo futuro si deciderà dopo la Coppa d'Africa: "Resto? Credo di sì, ma non so" ha detto dopo la vittoria con il suo Senegal contro la Tanzania. "Tutti parlano di me ma io sono concentrato solo sulla Coppa per fare qualcosa di grande con la mia Nazionale. Adesso non voglio pensare al mio futuro, quando tornerò a Napoli vedremo cosa succederà".