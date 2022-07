Il Napoli fa sul serio per Dybala: telefonata di Spalletti e prima offerta

© Getty Images

In casa Napoli la ferita per la cessione di una colonna della squadra come Kalidou Koulibaly (unita agli addii di Mertens, anche se gli spiragli per un rinnovo non sono tramontati, e Insigne) può essere rimarginata solo con un colpo in entrata dal peso specifico simile, seppure in un altro reparto: quello che porta a Paulo Dybala. Luciano Spalletti ha speso importanti parole per lui e vedrebbe la Joya come partner perfetto per Osimhen, concetti che gli ha spiegato al telefono in un contatto che i due avrebbero avuto nelle scorse ore, come scrive la Gazzetta dello Sport.