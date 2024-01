Napoli, accelerata per Hamed Traoré: può arrivare in prestito

manovre azzurre

Ex Sassuolo, ora al Bournemouth, è appena guarito dalla malaria. Anche Roma e Milan si erano interessate

In attesa della risoluzione del caso Samardzic, il Napoli si muove ancora a centrocampo anche se fa un passo più avanti visto che Hamed Junior Traorè è più che altro un trequartista. Questioni tattiche a parte, il club azzurro ha accelerato pesantemente sull'ivoriano ex Sassuolo ed Empoli che può arrivare in prestito dal Bournemouth. A lui, che occuperebbe uno slot da extracomunitario, si sono interessati anche Roma e Milan.

Una volta avuta la certezza della guarigione dalla malaria che lo aveva colpito qualche settimana fa, il procuratore di Traorè ha iniziato a muoversi per trovare una nuova destinazione al suo assistito, che era passato nel gennaio di un anno fa al Bournemouth in prestito con obbligo di riscatto (scattato poi il successivo maggio) a 30 milioni di euro dal Sassuolo. In Premier League poca fortuna per il classe 2000, 18 presenze nei sei mesi della stagione 2022-23 e solo sei in questa, anche per via della malaria.

Secondo Sky il Napoli vuole anticipare la concorrenza di altri possibili concorrenti, soprattutto il Milan che sta per salutare Krunic e la Roma che vorrebbe piazzare Renato Sanches, e per questo cercherà di chiudere l'affare già nelle prossime ore. Ruolo diverso da quello di Samardzic per Traorè, decisamente più offensivo, però la coincidenza dell'inserimento della Juventus nella trattativa per il serbo fa pensare che probabilmente gli azzurri stanno ragionando già sulle alternative. Traorè, in ogni caso, era già stato accostato al Napoli come erede di Elmas.

