Napoli, Giuntoli sul futuro: "Ci penseremo con calma"

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto prima del match con la Fiorentina, il primo allo stadio Maradona dalla vittoria dello scudetto: "Sono molto felice, in questi giorni ho vissuto un insieme di momenti indescrivibili e che porterò sempre con me". Il direttore azzurro non si è sbilanciato sulle voci che lo vogliono alla Juventus la prossima stagione: "In questo momento sto cercando di realizzare ciò che di straordinario abbiamo fatto, voglio godermela poi con calma penseremo al futuro".