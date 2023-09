Gattuso, panchina in arrivo: vicina la firma col Marsiglia

NUOVA AVVENTURA

Il tecnico calabrese prossimo all'approdo in Ligue 1: pronto un contratto biennale

© Getty Images C'è ancora la Francia nel destino di Gennaro Gattuso. Svanita, solo pochi giorni fa, l'ipotesi Lione (alla fine è stato scelto Fabio Grosso), ecco arriva il Marsiglia. I biancazzurri, in piena crisi tecnica e societaria dopo l'addio di Marcelino, hanno puntato tutto sull'ex centrocampista del Milan, attualmente libero sul mercato dopo l'avventura al Valencia durata appena sei mesi. L'allenatore 45enne è atteso oggi in Francia per la firma e il primo allenamento: firmerà un contratto di un anno con opzione per un'ulteriore stagione. I vertici del club francese hanno virato con decisione sull'italiano dopo il no di Galtier, il nome preferito nelle prime fasi.

Nello staff Gennaro Gattuso avrà diversi dei suoi fedelissimi: Gigi Riccio, rivela Footmercato, sarà il suo secondo, mentre Bruno Dominici e Dino Tenderini ricopriranno il ruolo di preparatori atletici. Roberto Perrone è stato scelto come preparatore dei portieri, Marco Sangermani invece il match-analyst. Con l'aiuto dello staff l'allenatore dalle origini calabresi dovrà risollevare le sorti del Marsiglia, reduce dal pesante ko di Parigi di domenica col Psg (4-0) e ottavo in classifica con nove punti in sei gare. Per Gattuso si tratta dell'ottava avventura in panchina dopo quelle con Sion, Palermo, Creta, Pisa, Milan, Napoli e Valencia.