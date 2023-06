Galtier e il Napoli sempre più vicini, AdL aspetta la risoluzione dal Psg

Dal listone dei 40 (De Laurentiis dixit) sembra uscito il nome definitivo: quello di Christophe Galtier, l'allenatore che ha guidato nell'ultima stagione il Psg, che gli ha già comunicato di non voler più puntare su di lui, nonostante un solo anno di permanenza alla corte di Al-Khelaïfi. I parigini hanno già scelto Nagelsmann. Il Napoli è in attesa che Galtier risolva il proprio contratto con il Paris Saint-Germain per poi chiudere la trattativa con la stipula del nuovo contratto.