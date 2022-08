Fabian Ruiz verso il Psg e il Napoli prova a sbloccare l'affare Navas

L'ACCELERAZIONE

La società francese pronta a spendere 25 milioni di euro per Fabian Ruiz che non ha rinnovato con gli azzurri

© twitter napoli 1 di 4 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Il Paris Saint-Germain non si è fermato a Renato Sanches e Vitinha, per il nuovo centrocampo di Galtier ha deciso di puntare anche su Fabian Ruiz anticipando i tempi di un accordo che si stava definendo con il giocatore per la prossima estate, da svincolato. Il lavoro del nuovo uomo mercato del club parigino è andato avanti dietro le quinte per diverso tempo, ma l'addio a Wijnaldum ha convinto la dirigenza ad investire subito nel centrocampista spagnolo che non ha trovato l'accordo per il rinnovo con il Napoli.

Sul piatto una valutazione importante per l'azzurro, di circa 25 milioni di euro, che però potrebbe subire modifiche per via di un tassello che piace al Napoli e che potrebbe essere inserito al momento di definire i dettagli: Keylor Navas.

La società campana, cosciente di dover lasciar partire il giocatore visto il mancato rinnovo, proverà ad accelerare per il portiere costaricano anche se in questo caso la formula sarebbe quella del prestito, con una parte dello stipendio pagato dal Psg magari come sconto sul cartellino di Ruiz.