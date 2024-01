Dragusin, ore cruciali: l'agente in Italia. Sprint Samardzic, spunta un nuovo ds

MEZZA RIVOLUZIONE

De Laurentiis attivissimo: in arrivo diverse facce nuove, il numero uno è disposto a spendere

Il Napoli ha in programma di mettere in scena una vera e propria rivoluzione sul mercato di gennaio. Assicuratosi Mazzocchi, già a Castelvolturno, De Laurentiis sta stringendo per Lazar Samardzic e Radu Dragusin, due obiettivi non di poco conto, e si proverà a prendere anche un altro centrocampista. Ma non è tutto: il patron azzurro sta pensando di inserire una nuova figura nell'organigramma societario. Trattasi dell'ex Roma e Torino Gianluca Petrachi: evidente la mancanza di un ds di 'peso' inizia a farsi sentire.

La pista più calda, al momento, conduce a Samardzic: dopo una piccola frenata, nelle ultime ore c'è stato un grande riavvicinamento: le diatribe riguardanti i diritti d'immagini sono state risolte, con il calciatore che andrà quasi a triplicare il suo attuale stipendio da 500 mila euro sotto al Vesuvio. Distanza ridotta pure con l'Udinese, che però continua a chiedere qualcosa in più dei 25 milioni offerti da AdL: nell'affare potrebbe finirci pure l'esterno Zanoli.

E Dragusin? I partenopei non mollano affatto, e queste ore saranno cruciali: secondo il Corriere dello Sport oggi l'agente dell'ex Juve incontrerà il Genoa per capire il da farsi. I liguri continuano a chiedere non meno di 30 milioni di euro mettendo l'affare in salita. Meluso ci proverà, con l'ombra del Tottenham sempre presente. Meluso dicevamo, anche se presto potrebbe arrivare un nuovo direttore sportivo: De Laurentiis, rivela Tuttosport, sta pensando di ingaggiare Gianluca Petrachi. Un dirigente noto, di polso e capace di prendere in mano le redini del mercato.

Tra i tanti nomi attenzioni a quello di Boubakary Soumaré, di proprietà del Leicester ma in forza al Siviglia in prestito: potrebbe essere lui il 24enne scelto per dare linfa e corsa al centrocampo oltre a Samardzic, elemento di maggiore qualità rispetto al classe 1999 ex Lille.